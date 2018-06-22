Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер может заработать в Москве с сентября

Экономика и бизнес
22 июня, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

С введением системы штраф в 800 рублей выпишут автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проверку наличия полисов ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) планируется запустить 1 сентября в Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Когда система заработает в полном режиме, штраф в 800 руб. будет выписываться автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами.

"Дата примерная, могут возникнуть сложности, пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить "письма счастья", - сказал Уфимцев, отметив, что это предупреждения об отсутствии ОСАГО, чтобы в случае ошибки человек мог уточнить в своей страховой компании, правильно ли в систему введены данные его автомобиля. ГИБДД настаивает на том, чтобы сразу выписывать штраф за отсутствие полиса - 800 руб., добавил Уфимцев. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА.

"Все машины, которые в течение дня попали под камеры, все будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО", - сказал Уфимцев (в Москве их около 4 млн).

Ранее планировалось, что проверка наличия ОСАГО будет идти только по тем автомобилям, которые совершили нарушение.

Проверка будет двухуровневая: после фиксации автомобиля будет введена некая задержка по времени, чтобы вновь проданный полис появился в системе. Непосредственно перед выпиской штрафа будет повторная проверка наличия полиса - ошибок быть не должно, уверяет Уфимцев.

После теста системы в Москве вторым регионом запуска системы может стать Татарстан, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Ранее он говорил ТАСС, что в перспективе проверку планируется запустить во всех регионах.

На сайте РСА можно проверить наличие своего полиса и его данные в системе РСА, напомнил Уфимцев. Автомобилистам, получившим штраф ошибочно, нужно обращаться в ГИБДД, уточнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа ОСАГО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
2
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
3
Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Премьер Украины заявил о поиске новой "справедливой" цены на газ
6
Рэпер Face объявил об уходе в армию
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости