Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер может заработать в Москве с сентября

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проверку наличия полисов ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) планируется запустить 1 сентября в Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Когда система заработает в полном режиме, штраф в 800 руб. будет выписываться автомобилисту без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами.

"Дата примерная, могут возникнуть сложности, пока мы ориентируемся на 1 сентября. Планируется и предлагается, что первые три месяца будут приходить "письма счастья", - сказал Уфимцев, отметив, что это предупреждения об отсутствии ОСАГО, чтобы в случае ошибки человек мог уточнить в своей страховой компании, правильно ли в систему введены данные его автомобиля. ГИБДД настаивает на том, чтобы сразу выписывать штраф за отсутствие полиса - 800 руб., добавил Уфимцев. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА.

"Все машины, которые в течение дня попали под камеры, все будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО", - сказал Уфимцев (в Москве их около 4 млн).

Ранее планировалось, что проверка наличия ОСАГО будет идти только по тем автомобилям, которые совершили нарушение.

Проверка будет двухуровневая: после фиксации автомобиля будет введена некая задержка по времени, чтобы вновь проданный полис появился в системе. Непосредственно перед выпиской штрафа будет повторная проверка наличия полиса - ошибок быть не должно, уверяет Уфимцев.

После теста системы в Москве вторым регионом запуска системы может стать Татарстан, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Ранее он говорил ТАСС, что в перспективе проверку планируется запустить во всех регионах.

На сайте РСА можно проверить наличие своего полиса и его данные в системе РСА, напомнил Уфимцев. Автомобилистам, получившим штраф ошибочно, нужно обращаться в ГИБДД, уточнил он.