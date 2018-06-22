"Татнефть" намерена развивать проекты в Иране, Ливии и Сирии

АЛЬМЕТЬЕВСК, /Республика Татарстан/, 22 июня. /ТАСС/. ПАО "Татнефть" планирует развивать свои проекты в странах Ближнего Востока - Иране, Ливии и Сирии. Об этом журналистам после годового общего собрания акционеров компании сообщил гендиректор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

"Мы рассматриваем проекты в Иране, мы не бросаем наши проекты и по-прежнему держим руку на пульсе. Более того, работаем и в Ливии, ожидаем, что благоприятно все-таки разрешится ситуация в Сирии, там активы наших акционеров есть", - заявил Маганов.

Он также отметил, что "Татнефть" сможет за короткий промежуток времени восстановить добычу нефти после смягчения условий сделки ОПЕК+.

"Стратегией предусмотрен рост [добычи] до 30 млн тонн, сегодня мы уже говорили о 35-37 млн тонн и выше. Основа - это те ресурсы, которые сейчас имеются в распоряжении компании на территории Республики Татарстан, ну и прилегающие регионы, - сказал Маганов.

Он добавил, что компания первые сталкивается с ограничением нефтедобычи. Маганов отметил, что "Татнефть" сможет в небольшие сроки восстановить добычу нефти, как только ОПЕК+ примет решение о ее увеличении.

О добыче в Ливии

"Татнефть" работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года до 2014 года, когда страну охватили военные действия. В 2017 году после годового собрания акционеров компании Наиль Маганов заявил, что "Татнефть" не планирует возобновлять добычную деятельность в Ливии до полной стабилизации обстановки в стране.

В 2017 году ряд иностранных компаний, таких как Wintershall, OMV, Statoil возобновили работу в Ливии. Так, в июне добыча в Ливии, по данным МЭА, достигла рекордных уровней с 2014 г. - 830 тыс. баррелей.