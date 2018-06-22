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Трутнев: ВЭФ может стать площадкой обсуждения проектов между РФ, Южной Кореей и КНДР

Экономика и бизнес
22 июня, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 22 июня./ТАСС

По словам вице-премьера, речь идет о таких проектах, как строительство железнодорожного коридора, энергомоста и газопровода

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МОСКВА, 22 июня./ТАСС/. Восточный экономический форум может стать площадкой для обсуждения экономических проектов между Россией, Республикой Корея и КНДР. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Российско-корейском бизнес-форуме.

"Мы приветствуем улучшение ситуации на Корейском полуострове. Это создает условия для продвижения проектов трехстороннего сотрудничества. Мы готовы предоставить площадку Восточного экономического форума для обсуждения таких проектов, как строительство железнодорожного коридора, соединяющего северную и южную части Корейского полуострова, строительство энергомоста и газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР", - сказал Трутнев.

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