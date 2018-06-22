Россия и Южная Корея начнут переговоры о ЗСТ услугами и инвестициями

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия и Южная Корея в пятницу собираются объявить о начале переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) услугами и инвестициями. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов на Российско-корейском бизнес-форуме.

"Давно назрел вопрос пересмотра нормативно-правовой базы. Существующее двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите капвложений было подписано еще в 1990 году. Конечно же требуется определенная модернизация, и сегодня будет заявлено о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициями", - сказал он.

По словам Талыбова, соглашение должно стать первым шагом в либерализации двустороннего экономического взаимодействия. "Ожидаем, что это будет способствовать взаимной торговли услугами, раскрытию транзитных возможностей РФ для транспортировки грузов корейских компаний, привлечению корейских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, судостроение, рыбохозяйственный комплекс", - пояснил он.