"Газпром нефть" провела первую финансовую операцию через российский аналог SWIFT

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" стала одной из первых промышленных компаний, начавших использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая позволяет передавать данные, в том числе в формате SWIFT. Это позволит компании повысить скорость, надежность и безопасность проведения финансовых операций и оптимизировать издержки. Об этом сообщила "Газпром нефть"

"Получение доступа к СПФС - большой шаг в направлении повышения платежной независимости "Газпром нефти". Для нас система Банка России - это гарантированный и бесперебойный канал передачи финансовых сообщений, позволяющий компании быть уверенной в исполнении всех своих платежных обязательств независимо от внешних факторов", - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам "Газпром нефти" Алексей Янкевич.

Использование единой системы, к которой подключены все российские кредитные организации, вместо множества локальных банк-клиентов позволяет значительно повысить скорость, надежность и безопасность проведения финансовых операций и оптимизировать издержки, утверждают в компании.

Ранее СПФС использовалась исключительно кредитными организациями, с конца 2017 года появилась возможность присоединения к ней компаний нефинансового сектора.

СПФС создана в качестве альтернативного внутрироссийского канала межбанковского взаимодействия. Она позволяет передавать финансовые сообщения, в том числе формата SWIFT и в собственных форматах пользователей, контролировать финансовые SWIFT-сообщения.

О SWIFT

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено свыше 11 тыс. финансовых институтов более чем 200 странах мира.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В 2017 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT.