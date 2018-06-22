На Дальнем Востоке планируют реализовать инвестпроекты на сумму около $60 млрд

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Инвесторы планируют реализовать на Дальнем Востоке около 1,2 тыс. проектов, общий объем инвестиций которых составляет около $60 млрд. Об этом сообщил в пятницу на Российско-Корейском бизнес-форуме генеральный директор Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

"У нас экономика Дальнего Востока растет в два раза быстрее, чем экономика всей остальной части Российской Федерации. У нас рост инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 17%. Уже заявлено 1,2 тыс. инвестиционных проектов суммарно на сумму около $60 млрд", - сказал он.

Петухов также отметил, что инвестиционная емкость Дальнего Востока в ближайшие два года составляет около $30 млрд. Перспективными отраслями для инвесторов являются добыча древесины, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, недвижимость и высокие технологии.