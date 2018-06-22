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Moody's: экономический эффект от пенсионной реформы в РФ будет в долгосрочной перспективе

Экономика и бизнес
22 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Бюджетные трансферты в пенсионный фонд постепенно будут уменьшаться, что повысит устойчивость бюджетной системы к возможным шокам, считают аналитики агентства

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россияне не почувствуют эффект от реализации пенсионной реформы в ближайшем будущем, считают аналитики агентства Moody's. Реформа рассчитана на длительный эффект, который будет проявляться в первую очередь в повышении финансовой стабильности и снижении бюджетной нагрузки, говорится в результатах проведенного ими анализа предложений правительства РФ.

Инфографика Как будет повышаться пенсионный возраст

Как будет повышаться пенсионный возраст

Пенсионный возраст россиян с 2019 года будет постепенно повышаться. Для мужчин он будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. 

Планируемое повышение пенсионного возраста сгладит негативный эффект демографического провала на поставленную задачу экономического роста. Базовый сценарий Росстата предусматривает снижение численности население на примерно 1 млн человек к 2036 году, напоминают аналитики.

По оценкам Moody's, реализация пенсионной реформы позволит увеличить число работающих граждан на 12 млн, до 92 млн человек в 2036 году, против его сокращения на 3,2 млн человек согласно ранним прогнозам Росстата.

Однако эти оценки не учитывают тот факт, что, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), фактический средний возраст выхода россиян на пенсию уже сейчас выше указанного в законодательстве - 63,2 года для мужчин и 60,3 года для женщин против 60 и 55 лет соответственно. "Таким образом, экономический эффект от проведения пенсионной реформы следует ожидать в долгосрочной перспективе", - резюмируют авторы исследования.

Положительные эффекты

По мнению экспертов, в первую очередь выгодоприобретателем от реализации пенсионной реформы и увеличения трудоспособного возраста станет государственная бюджетная система.

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Существенный пенсионный дефицит является слабым местом консолидированного бюджета России, значительная часть которого идет на выплату пенсий.

"Мы ожидаем, что бюджетные трансферты в пенсионный фонд постепенно будут уменьшаться (если только не будет принято решение об увеличении размера пенсий), что повысит устойчивость бюджетной системы к возможным шокам", - указывают в агентстве.

Аналитики ожидают, что наряду со снижением бюджетной нагрузки проведение пенсионной реформы в долгосрочной перспективе также повысит финансовую стабильность в РФ в целом. Этому будет способствовать увеличение доли занятых граждан.

"Согласно текущему базовому прогнозу Росстата, не учитывающему возможное повышение пенсионного возраста, соотношение числа пенсионеров в числу занятых к 2036 году увеличится с 45,5% до 55,4%", - напоминают в Moody's.

О реформе

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня. Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Принятие законопроектов по пенсионной реформе сделает более сбалансированным бюджет Пенсионного фонда России, что должно быть учтено в проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Повышение пенсионного возраста в России не коснется военнослужащих, полицейских, а также некоторых других категорий граждан, рассказал позднее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, возглавляющий социальную платформу "Единой России".

Что касается работающих пенсионеров, то их доходы не будут уменьшаться на фоне изменений, связанных с пенсионной реформой. Об этом заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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