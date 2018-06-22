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Правительство предлагает с 2019 года ввести акциз на смесь для кальянов

Экономика и бизнес
22 июня, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ставка акциза может составить 457 рублей за 1 кг в следующем году

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение акциза на кальянные смеси в размере 457 рублей за 1 кг в 2019 году с его последующим ростом.

"Законопроектом предлагается внести изменения в ст.181 Налогового кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас эти смеси акцизом не облагаются. Так, ставка акциза на кальянную смесь может составить 457 рублей за 1 кг в 2019 году, 476 рублей - в 2020 году, 495 рублей - в 2021 году.

При этом кальянной смесью предлагается признать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленную из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых воде компонентов не превышает 20% массы смеси, отмечается в пояснительной записке к документу.

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