Саудовская Аравия надеется на консенсус по корректировке квот на встрече ОПЕК

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Заседание Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене должно завершиться принятием решения, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех журналистам перед началом встречи.

"Сегодня у нас прошли консультации с министрами ОПЕК. Я надеюсь, мы сможем прийти к соглашению сегодня, что позволит вернуться к квоте картеля в 1,2 млн баррелей", - сказал он. По его словам, министры обсуждали механизм возвращения к изначальному уровню сокращения.

При этом аль-Фалех не стал комментировать свою утреннюю встречу с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, который придерживается противоположной позиции по поводу смягчения ограничений.

Ожидается, что прирост добычи может начаться уже в июле, но "на практике это займет больше времени", отметил аль-Фалех. "Никто не увидит резкого наполнения рынка", - добавил саудовский министр.

"Я думаю, что к концу лета мы сможем увидеть рост предложения", - сказал он. Аль-Фалех повторил тезис о том, что цифра в 1 млн баррелей является скорее номинальной, а реальный рост будет меньше, так как не все страны могут начать наращивать добычу в короткие сроки.