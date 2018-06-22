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"Русснефть" может выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год

Экономика и бизнес
22 июня, 13:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Русснефть" при сохранении текущей макроэкономической ситуации может выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек.

"У нас в планах EBITDA стояла более 40 млрд рублей. Все будет зависеть от макроэкономики. Если она сохранится на текущем уровне, то по результатам следующего года мы можем себе позволить выплатить", - сказал он.

Вице-президент компании Ольга Прозоровская также отметила, что "Русснефть" в текущих экономических условиях рассчитывает на рост EBITDA в 2 раза в 2018 году по сравнению с показателем прошедшего года.

"Более интересна EBITDA, она должна вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом", - сказала она.

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