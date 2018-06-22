Медведев пообещал помощь сельхозпроизводителям для компенсации роста цен на ГСМ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что регионам в случае необходимости будет оказана помощь на компенсацию роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ. При этом председатель правительства считает ситуацию с ценами на горюче-смазочные материалы "в целом стабильной".

"Что касается топлива, то понятно, что рост цен на горюче-смазочные материалы влияет на ситуацию, но, тем не менее, в целом ситуация по этому поводу достаточно стабильная", - сказал глава кабинета министров на селекторном совещании по подготовке к уборке урожая. Он пояснил, что "часть объема топлива была закуплена еще в прошлом году".

При этом премьер-министр поручил "следить за ситуацией с ценами на горюче-смазочные материалы". "Профильные министерства и ведомства, Минсельхоз, руководители регионов должны эту ситуацию самым тщательным образом отслеживать", - заявил он.

"Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости", - подчеркнул Медведев. Он напомнил, что данная тема затрагивалась в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина. На нынешнем совещании председатель правительства предложил еще раз вернуться к данному вопросу, "чтобы определиться с параметрами поддержки для целей стабильного снабжения горюче-смазочными материалами".

Премьер во время совещания пообещал подписать решение о компенсации производителям из-за роста цен на топливо. "Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки, как было сказано, и возможности как резервного фонда", - сказал Медведев. При этом он поручил первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву определить конкретные параметры поддержки: "Надо какие-нибудь другие источники посмотреть, я обращаюсь к Антону Германовичу [Силуанову] и Дмитрию Николаевичу [Патрушеву], посмотрите, пожалуйста, определите сумму".

"Но в целом решение по этому поводу положительное, мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо", - пообещал глава кабмина.

Страхование в сельском хозяйстве

Премьер-министр также заявил, что обеспокоен ситуацией со страхованием в сельском хозяйстве.

"Более сложная ситуация [чем рост цен на топливо] - на рынке страхования", - констатировал председатель правительства на селекторном совещании по подготовке к уборке урожая. По его данным, "уровень страхования в сельском хозяйстве, несмотря на предпринимавшиеся усилия, тем не менее падает". "И это при том, что в ряде регионов уже зафиксированы чрезвычайные ситуации из-за непогоды, в отдельных субъектах пришлось переносить сроки проведения посевных работ", - отметил Медведев. "Ситуация на страховом рынке при этом остается сложной", - указал глава кабинета министров.

Он напомнил, что в мае в Государственную думу поступил проект закона, который должен скорректировать ситуацию на рынке сельхозстрахования. "Но пока, к сожалению, этого закона нет, и наши сельхозпроизводители продолжают нести потери по тем рискам, которые не застрахованы", - отметил Медведев. Он добавил, что "средства из бюджета по этому направлению предусмотрены в рамках единой субсидии", но "в ряде случаев они просто не расходуются".

"Нужно внимательно относиться к этой теме", - обратил внимание руководителей Минсельхоза и регионов премьер-министр. По его мнению, "нужны такие меры, которые самым существенным образом ситуацию изменят".

Урожай в 2018 году

Премьер-министр в целом положительно оценивает виды на урожай нынешнего года. "В большинстве регионов посевная кампания проведена достаточно гладко, в целом, по данным Минсельхоза, яровой сев по стране проведен на 96%", - сказал председатель правительства на селекторном совещании по подготовке к уборке урожая. Он уточнил, что "в южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых". "Пока о конкретных цифрах говорить рано, мы ожидаем вообще-то достаточно приличного результата", - отметил глава кабинета министров.

Он сообщил, что "урожай тепличных овощей уже вырос: на начало июня их собрали на 17% больше, чем в прошлом году". Также, по его оценке, "неплохими темпами идет заготовка кормов, что важно для развития животноводства".

"Общий результат, который мы имеем, связан с серьезной государственной поддержкой, которую мы оказываем аграриям", - считает Медведев. Он сказал, что "более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства, уже направлено в регионы". "Нужно заниматься своевременным доведением средств до товаропроизводителей", - указал премьер-министр. По его словам "здесь главное, чтобы не было избыточных бюрократических проволочек и все шло в соответствии с графиком".

Также положительно председатель правительства оценил выдачу сельхозкредитов. "Активно идет выдача кредитов по льготной ставке и для инвестиционных целей, и для тех, кто берет кредиты под краткосрочные оперативные цели", - сказал он. На взгляд Медведева, "неплохая ситуация с обеспечением аграриев удобрениями, новой техникой - на уровне прошлогодних показателей сохраняются эти цифры".