Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Делимобиль" увеличит автопарк в Москве более чем вдвое к осени текущего года

Экономика и бизнес
22 июня, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Сейчас в автопарке чуть более 2100 автомобилей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" к осени текущего года удвоит автопарк, количество машин превысит 5 тыс. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В настоящее время в парке оператора 2120 автомобилей Hyundai Solaris и Renault Capture. "Мы удваиваем количество автомобилей на улицах столицы, делая сервис еще более доступным и удобным. Теперь ближайший свободный автомобиль будет находится всего в пяти минутах от вас", - привела пресс-служба слова президента и основателя "Микро Капитал Групп", в которую входит компания "Делимобиль", Винченцо Трани.

По его словам, "Делимобиль" заключил контракт с автодилерской группой "Авилон" на поставку 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. Первая партия автомобилей в комплектации Drive - порядка 200 транспортных средств - будет доступна пользователям каршеринга до конца июня текущего года. Стоимость минуты аренды едина для всех городов присутствия "Делимобиля" и будет зависеть от выбранного тарифа.

Сейчас на рынке каршеринга Москвы 13 компаний. В столице число зарегистрированных пользователей превысило полмиллиона, а парк составляет более 5 тыс. машин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
2
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
СМИ: Польша возвращает в строй танки Т-72
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости