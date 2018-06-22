"Делимобиль" увеличит автопарк в Москве более чем вдвое к осени текущего года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" к осени текущего года удвоит автопарк, количество машин превысит 5 тыс. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В настоящее время в парке оператора 2120 автомобилей Hyundai Solaris и Renault Capture. "Мы удваиваем количество автомобилей на улицах столицы, делая сервис еще более доступным и удобным. Теперь ближайший свободный автомобиль будет находится всего в пяти минутах от вас", - привела пресс-служба слова президента и основателя "Микро Капитал Групп", в которую входит компания "Делимобиль", Винченцо Трани.

По его словам, "Делимобиль" заключил контракт с автодилерской группой "Авилон" на поставку 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo. Первая партия автомобилей в комплектации Drive - порядка 200 транспортных средств - будет доступна пользователям каршеринга до конца июня текущего года. Стоимость минуты аренды едина для всех городов присутствия "Делимобиля" и будет зависеть от выбранного тарифа.

Сейчас на рынке каршеринга Москвы 13 компаний. В столице число зарегистрированных пользователей превысило полмиллиона, а парк составляет более 5 тыс. машин.