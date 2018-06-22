Режим международного медицинского кластера могут распространить на остров Русский к ВЭФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Действие закона о международном медицинском кластере планируется распространить на остров Русский в Приморском крае к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Об этом сообщил в пятницу на Российско-корейском бизнес-форуме генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

"Мы надеемся, что к Восточному экономическому форуму закон о подмосковном медицинском кластере будет распространен на остров Русский. Соответственно, многие медицинские компании из [Южной] Кореи смогут по упрощенной процедуре проходить регистрацию и осуществлять медицинскую деятельность на Дальнем Востоке", - сказал он.

Ранее на сайте Минвостокразвития РФ сообщалось, что министерство разработало законопроект, который распространит действие закона о международном медицинском кластере на Свободный порт Владивосток. Разработанный документ предусматривает создание международного медицинского кластера на территории острова Русский, где действует режим Свободного порта Владивосток, с соблюдением тех же стандартов, принципов управления и регулирования, порядка взаимодействия с участниками проекта, как и на территории инновационного центра "Сколково".

Московский международный медицинский кластер (МММК) - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России, направленный на развитие здравоохранения Москвы и Московской области. Уникальность кластера в том, что медицинские клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране. Его строят на территории инновационного центра "Сколково" на земельных участках общей площадью 57 га.