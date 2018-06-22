Стеклянный пешеходный переход построят над проспектом Мира в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Два стеклянных надземных пешеходных перехода начали строить на Московском центральном кольце (МЦК). Один из переходов свяжет поселок художников "Сокол" с территорией лесопарка "Большая Всехсвятская роща". Второй мост построят над проспектом Мира, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые переходы появятся в Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах столицы по просьбам москвичей. <...> Один из переходов появится в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560. Он свяжет поселок художников "Сокол" с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка "Большая Всехсвятская роща". Второй мост протянут над проспектом Мира, в районе домов 202а - 220а, строения 4", - говорится в сообщении.

По словам главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, длина стеклянного моста в районе проспекта Мира составит 85 метров, а протяженность моста в створе улицы Врубеля - 155 метров. "Согласно утвержденным архитектурным концепциям пешеходные переходы будут выполнены из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие сделают из нескользящих безопасных материалов. Общий стиль надземных конструкций будет соответствовать дорожно-транспортной инфраструктуре всего МЦК", - приводит портал слова Кузнецова.

По сообщению пресс-службы АО "МКЖД" все подготовительные работы и монтаж надземных конструкций проводятся в технологические окна. Поэтому строительные работы на график движения поездов не повлияют.