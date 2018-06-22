Минсельхоз предлагает возмещать потери аграриям из-за роста цен на ГСМ из резервного фонда

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает направить средства из резервного фонда правительства на компенсацию аграриям потерь, понесенных из-за роста цен на топливо, сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по обеспечению проведения сельскохозяйственных уборочных работ.

"Предлагаю рассмотреть возможность компенсации указанных потерь для сельхозтоваропроизводителей. Указанные средства предлагается направить из резервного фонда правительства Российской Федерации в рамках мероприятий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Порядок расчета и доведение указанной поддержки мы бы отработали с Минфином дополнительно отдельно", - сказал Патрушев.

Он заявил, что по состоянию на 14 июня рост цен на дизельное топливо в годовом выражении составил 27,9% - до 52,5 тыс. рублей за 1 т, на бензин цена выросла на 21,9% - до 56,5 тыс. рублей за 1 т. Данная ситуация, по словам Патрушева, привела к значительному росту затрат сельхозпроизводителей при проведении весенних полевых работ. Эти затраты, по оперативной информации от субъектов РФ, за первую половину 2018 года выросли на 11,9 млрд рублей с учетом инфляции. Министр пояснил, что данные касаются 28 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

Медведев пообещал оказать поддержку сельхозпроизводителям и подписать соответствующее решение. "Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки, как было сказано. И возможности как резервного фонда, и, наверное, надо какие-нибудь другие источники посмотреть. Я обращаюсь к Антону Германовичу [Силуанову] и Дмитрию Николаевичу [Патрушеву]: посмотрите, пожалуйста, определите сумму, но в целом решение по этому поводу положительное, мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо", - сказал премьер-министр.