Мини-завод по производству СПГ планируют ввести в эксплуатацию на Сахалине в июле-августе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Строительство малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на юге Сахалина завершится в июле-августе 2018 года. Об этом в пятницу на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Евгений Токарев.

"В настоящее время оператор проекта производственно-строительная компания "Сахалин" завершает строительство малотоннажного завода по производству СПГ стоимостью 838 млн рублей. Планируемый срок ввода объекта - июль-август 2018 года", - сказал Токарев.

По его словам, первичным потребителем определена муниципальная котельная города Невельска, которая в настоящее время работает на мазуте. "Сейчас готовится проектно-сметная документация по переводу двух котлов на газ и на строительство системы хранения СПГ. Перевод котельной на газ планируется к отопительному сезону 2019-2020 годов", - пояснил Токарев. Он уточнил, что ПСК "Сахалин" работает с другими юридическими лицами, которые смогут у нее приобретать топливо.

"В дальнейшем развитие малотоннажного СПГ мы видим по следующим направлениям: поставки газа в Невельск, Углегорск, села Корсаковского района и на острова Курильской гряды", - сказал Токарев.