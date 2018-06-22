Источник: Иран и Саудовская Аравия согласовали позиции по корректировке квот ОПЕК+

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Иран в ходе заседания ОПЕК в Вене достигли предварительного консенсуса по вопросу корректировки квот в рамках соглашения ОПЕК+, сообщили ТАСС два источника из делегаций стран-участниц соглашения.

Сейчас во встрече объявлен перерыв.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане провели двустороннюю встречу перед заседанием. Зангане позже ее назвал "хорошей". В целом, по словам источников, настроение среди министров сегодня "гораздо лучше, чем вчера".