Правительство предлагает поднять акцизы на сигареты и табачные изделия на 10-20%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение налоговых ставок в 2019-2021 годах на сигареты и табачные изделия на 10-20% по сравнению с действующими акцизами. Документ размещен на сайте Госдумы.

Как говорится в документе, в 2019 году акцизы на сигареты и папиросы могут составить 1 890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук. В 2020 году - 1 966 рублей и не менее 2 671 соответственно, в 2021 году - 2 045 рублей и не менее 2 778 рублей.

Акцизы на табак могут вырасти с действующих 5280 рублей за 1 кг в 2018 году до 5 808 рублей в 2019 году, 6 040 рублей в 2020 году и до 6 282 рублей в 2021 году. Схожими темпами вырастут акцизы на сигары, сигариллы. Акциз на трубочный табак увеличится с 2 772 рублей за 1 кг до 5 808 рублей, 6 040 рублей и 6 282 рублей в 2019-2021 годах.

Увеличатся и акцизы на электронные системы доставки никотина - с 44 рублей за штуку до 48 рублей за штуку в 2019 году, до 50 рублей - в 2020 году, до 52 рублей - в 2021 году. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина вырастет с 11 рублей за 1 мл до 12, 13 и 14 рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.

Согласно подготовленному документу, акцизы на алкогольные напитки изменятся незначительно. В частности, акцизы на пиво с алкогольным градусом от 0,5% до 8,6% планируется поднять с текущего 21 руб за 1 литр только в 2020-2021 году до 22-23 руб. соответственно. Эта же мера коснется и сидра и медовухи. В 2020-2021 годах планируется поднять и акциз на игристые вина с действующих 36 рублей за 1 литр до 37-38 рублей. Акциз на вино к 2021 году вырастет до 20 рублей за 1 литр с действующих 18 рублей.