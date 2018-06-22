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Кубанские аграрии потратят 3,9 млрд рублей дополнительно на ГСМ при текущем росте цен

Экономика и бизнес
22 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Краснодарский край оказался среди регионов, где зафиксировано снижение или стабилизация цен на топливо

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Краснодарского края будут вынуждены потратить на горюче- смазочные материалы на 3,9 млрд рублей больше, чем планировалось, если сохранится текущая ситуация с высокими ценами на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в пятницу в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по обеспечению проведения сельскохозяйственных уборочных работ.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты говорили о том, что рост цен на топливо в РФ негативно скажется на сельхозпроизводителях, однако в каком масштабе, можно будет оценить со сбором урожая 2018 года. Рост цен на моторное топливо в регионах России, по данным Росстата, с начала года составил в среднем около 8%, а в некоторых субъектах достиг 24%. Только в мае 2018 года стоимость бензина в среднем по стране повысилась на 5,6% по сравнению с апрелем.

"Наши аграрии дополнительно затратили на ГСМ 1,3 млрд рублей, а если прогнозировать на год, то это еще 2,6 млрд. И в итоге дополнительных затрат у наших аграриев кубанских будет примерно 3,9 млрд - для нас это, конечно, ощутимо", - сказал Кондратьев.

Он также поблагодарил федеральное правительство за оказанную ранее поддержку.

Ранее сообщалось, что Медведев в свою очередь пообещал, что регионам в случае необходимости будет оказана помощь на компенсацию роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ. При этом председатель правительства считает ситуацию с ценами на горюче-смазочные материалы "в целом стабильной". Минсельхоз РФ предложил направить на компенсацию аграриям потерь средства из резервного фонда правительства.

По данным Общероссийского народного фронта, который сейчас регулярно проводит мониторинг стоимости ГСМ, в период с 9 по 19 июня Краснодарский край оказался среди регионов, где зафиксировано снижение или стабилизация цен (такая динамика в более чем половине субъектов РФ).

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Краснодарский край Ситуация с ценами на бензин в России
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