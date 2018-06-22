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В АФК "Система" заявили, что не инвестировали в Крыму и не получали запросов от США

Экономика и бизнес
22 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее конгрессмены от Республиканской партии попросили главу минфина США и госсекретаря изучить возможность включения в санкционный список основного бенефециара компании Владимира Евтушенкова

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. АФК "Система" не инвестировала средства в реализацию проектов в Крыму и не получала никаких запросов от властей США по этой теме. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Системы" Сергей Копытов, комментируя датированное 16 мая обращение американских конгрессменов Илеаны Рос-Лейтинен и Марка Уокера к властям США с просьбой изучить возможность введения санкций против основного бенефециара компании Владимира Евтушенкова за инвестиции "Системы" в проекты в Крыму.

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"Мы не получали никаких официальных запросов по этому поводу", - прокомментировал ситуацию Копытов. "Группа АФК "Система" не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым", - добавил он.

Конгрессмены от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер ранее попросили главу минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео изучить возможность включения в санкционный список основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Как утверждалось в опубликованном на сайте Рос-Лейтинен обращении, основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму.

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Мнучин, Стивен Помпео, Майкл (Майк) Евтушенков, Владимир Петрович
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