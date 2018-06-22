Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: парк сельхозтехники в Крыму обновлен на 50%

Экономика и бизнес
22 июня, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам главы республики, это стало возможным за счет помощи правительства РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Парк сельскохозяйственной техники в Крыму обновлен на 50%, благодаря помощи правительства РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу на селекторном совещании по подготовке к уборке урожая, которое проводил с руководителями регионов премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"По поручению правительства РФ Росагролизинг выделил для Крыма беспрецедентную квоту в объеме 630 млн рублей на приобретение сельхозтехники. На сегодняшний день парк сельхозтехники у нас обновлен на 50%", - отметил Аксенов.

В настоящее время, по его словам, в уборке задействовано 874 комбайна.

Он также сказал, что правительство РФ выделило крымским аграриям средства в счет компенсации затрат, связанных с севом сельхозкультур и приобретением семян. Он не уточнил, какая именно сумма была выделена на эти цели.

Аграриям Крыма предстоит убрать в нынешнем году 544 тыс. га. Сейчас обмолочено 132 тыс. га, или 24% к прогнозным показателям. Средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Если в прошлом году общий объем урожая составлял 1,7 млн тонн, то в этом году прогнозируется только 800 тыс. тонн зерновых из-за засухи. Гибель посевов озимых отмечена на площади более 18 тыс. га, яровых - около 4 тыс. га. Предварительно, отметил Аксенов, ущерб из-за засухи составляет 300 млн. рублей, однако может достигнуть 1 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости