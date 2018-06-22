Аксенов: парк сельхозтехники в Крыму обновлен на 50%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Парк сельскохозяйственной техники в Крыму обновлен на 50%, благодаря помощи правительства РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу на селекторном совещании по подготовке к уборке урожая, которое проводил с руководителями регионов премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"По поручению правительства РФ Росагролизинг выделил для Крыма беспрецедентную квоту в объеме 630 млн рублей на приобретение сельхозтехники. На сегодняшний день парк сельхозтехники у нас обновлен на 50%", - отметил Аксенов.

В настоящее время, по его словам, в уборке задействовано 874 комбайна.

Он также сказал, что правительство РФ выделило крымским аграриям средства в счет компенсации затрат, связанных с севом сельхозкультур и приобретением семян. Он не уточнил, какая именно сумма была выделена на эти цели.

Аграриям Крыма предстоит убрать в нынешнем году 544 тыс. га. Сейчас обмолочено 132 тыс. га, или 24% к прогнозным показателям. Средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Если в прошлом году общий объем урожая составлял 1,7 млн тонн, то в этом году прогнозируется только 800 тыс. тонн зерновых из-за засухи. Гибель посевов озимых отмечена на площади более 18 тыс. га, яровых - около 4 тыс. га. Предварительно, отметил Аксенов, ущерб из-за засухи составляет 300 млн. рублей, однако может достигнуть 1 млрд рублей.