Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минкомсвязи вошел в набсовет АНО "Цифровая экономика"

Экономика и бизнес
22 июня, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Пост представителя РФ в набсовете организации может занять помощник президента РФ Андрей Белоусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков назначен представителем РФ в наблюдательном совете автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", а также вошел в состав собрания учредителей этой организации. Соответствующее распоряжение правительства от 21 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ также предполагает назначение представителем РФ в набсовете АНО "Цифровая экономика" помощника президента РФ Андрея Белоусова "по согласованию".

АНО "Цифровая экономика" была создана осенью 2017 года. Ее основания цель - обеспечение взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и органами государственной власти при реализации программы "Цифровая экономика". Кроме того, АНО занимается поддержкой общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере. Генеральным директором АНО является Евгений Ковнир.

Среди учредителей АНО - операторы "Мегафон", МТС, "Вымпелком" и "Ростелеком", интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group, госкорпорации Росатом и Ростех, а также Сбербанк и "ВЭБ Инновации", Rambler & Co, "Открытая мобильная платформа" и "1С", "Почта России", фонд "Сколково" и АСИ. В марте этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вхождении РФ в состав учредителей автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Белоусов, Андрей Рэмович Носков, Константин Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
5
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
6
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
7
СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости