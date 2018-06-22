Глава Минкомсвязи вошел в набсовет АНО "Цифровая экономика"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков назначен представителем РФ в наблюдательном совете автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", а также вошел в состав собрания учредителей этой организации. Соответствующее распоряжение правительства от 21 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ также предполагает назначение представителем РФ в набсовете АНО "Цифровая экономика" помощника президента РФ Андрея Белоусова "по согласованию".

АНО "Цифровая экономика" была создана осенью 2017 года. Ее основания цель - обеспечение взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и органами государственной власти при реализации программы "Цифровая экономика". Кроме того, АНО занимается поддержкой общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере. Генеральным директором АНО является Евгений Ковнир.

Среди учредителей АНО - операторы "Мегафон", МТС, "Вымпелком" и "Ростелеком", интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group, госкорпорации Росатом и Ростех, а также Сбербанк и "ВЭБ Инновации", Rambler & Co, "Открытая мобильная платформа" и "1С", "Почта России", фонд "Сколково" и АСИ. В марте этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вхождении РФ в состав учредителей автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика".