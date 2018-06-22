Медведев освободил Владимира Чертока от должности замруководителя Ространснадзора

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Владимира Чертока от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в связи с выходом на пенсию.

"Освободить Чертока Владимира Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в связи с выходом на пенсию", - говорится в документе от 21 июня, опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ.

Черток занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 2006-2008 годах. В 2008-2010 годах был заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), курировал вопросы кадровой политики, юридического обеспечения, авиационной безопасности и аварийно-спасательного обеспечения полетов. С 2010 года вновь занимал позицию заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, курировал управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации и транспортной безопасности.