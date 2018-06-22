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Reuters: страны ОПЕК договорились о росте добычи на 1 млн баррелей в сутки с июля

Экономика и бизнес
22 июня, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня /ТАСС

При этом, по данным Bloomberg, фактический рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки

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ТАСС, 22 июня. Страны ОПЕК договорились с июля увеличить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.

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Переговоры ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Досье

"Увеличение добычи является номинальным, - приводит агентство слова источника. - Реальный рост будет меньше, поскольку несколько стран, которые в последнее время недопроизводили нефть, будут бороться за возвращение к полным квотам, в то время как другим производителям не разрешат заполнить этот пробел".

Bloomberg со ссылкой на участника встречи стран ОПЕК сообщает, что фактический рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран - участниц соглашения заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос об этом решается на встрече в Вене 22-23 июня.

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