Reuters: страны ОПЕК договорились о росте добычи на 1 млн баррелей в сутки с июля

ТАСС, 22 июня. Страны ОПЕК договорились с июля увеличить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.

"Увеличение добычи является номинальным, - приводит агентство слова источника. - Реальный рост будет меньше, поскольку несколько стран, которые в последнее время недопроизводили нефть, будут бороться за возвращение к полным квотам, в то время как другим производителям не разрешат заполнить этот пробел".

Bloomberg со ссылкой на участника встречи стран ОПЕК сообщает, что фактический рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран - участниц соглашения заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос об этом решается на встрече в Вене 22-23 июня.