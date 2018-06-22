Краснодарские аграрии собрали 1 млн тонн зерна на две недели раньше, чем годом ранее

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уборочная кампания идет во всех районах Краснодарского края, аграрии уже собрали 1 млн тонн зерновых, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в пятницу в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по обеспечению проведения сельскохозяйственных уборочных работ.

"К уборке приступили все муниципальные образования, все обеспечены техникой, и техникой современной, что сегодня отличает и качество уборочных работ на Кубани. На сегодняшний день мы уже собрали 1 млн тонн зерна", - сказал губернатор.

По его данным, большую часть собранных зерновых составляет озимый ячмень - 755 тыс. тонн. Об урожайности в целом по текущему году власти региона и аграрии говорят с осторожностью - на ней может сказаться установившаяся на Кубани засуха. При этом, как отметил Кондратьев, с мощностями для хранения зерна в крае проблем нет.

В региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ТАСС уточнили, что планка по сбору 1 млн тонн зерновых кубанские аграрии достигли на две недели раньше, чем в 2017 году. Это связано с тем, что из-за погодных условий они смогли на две недели раньше прошлогодних сроков начать уборочную кампанию.

Ранее сообщалось, что Россия получила по итогам 2017 года рекордный урожай - 134,1 млн тонн зерновых, в 2018 году Минсельхоз прогнозирует урожай не менее 110 млн тонн. Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн - на уровне предыдущего года, когда был установлен рекорд, это около 10% от суммарного объема урожая зерновых в стране.