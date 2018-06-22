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WSJ: дом моды Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность

Экономика и бизнес
22 июня, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

За прошлый год выручка модного дома увеличилась на 11,5% и составила $9,62 млрд

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ТАСС, 22 июня. Французский дом моды Chanel в четверг обнародовал полную финансовую отчетность, это произошло впервые за 108 лет с момента его основания, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, за 2017 год выручка модного дома увеличилась на 11,5% и составила $9,62 млрд. За 2017 год чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что почти на 19% больше по сравнению с прибылью компании в прошлом году.

Обнародование финансовой отчетности дало ответ на вопрос многих аналитиков и инвесторов, есть ли у модного дома средства на то, чтобы оставаться независимым или он готовится к продаже. "Наша финансовая мощь позволяет оставаться независимыми и сосредоточиться на долгосрочной перспективе", - заявил финансовый директор Chanel Филипп Блондье на фоне слухов о возможном поглощении Chanel со стороны конкурентов.

Первый бутик модного дома Chanel открылся в городе Довиль на севере Франции в 1910 году. 5 мая 1921 года модный дом выпустил легендарный аромат Chanel No. 5. Владельцами компании сейчас являются братья Ален и Жерар Вертеймеры, бренду принадлежит 147 бутиков по всему миру.

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