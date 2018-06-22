Медведев заявил, что "Промсвязьбанк" должен сохранить все свои функции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" должен сохранить все свои функции, не только хорошо сопровождать гособоронзаказ, но и качественно обслуживать клиентов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я надеюсь, что вам удастся создать такой органичный банковский продукт, который будет интересен для разных сегментов российской экономики и российских потребителей", - сказал Медведев на встрече с руководителем банка Петром Фрадковым. "Наша задача заключается в том, чтобы банк работал хорошо", - отметил премьер. Глава кабмина добавил, что банк имеет специальную миссию, так как сопровождает гособоронзаказ и является государственным. При этом, по словам Медведева, чтобы быть полноценным, "Промсвязьбанк" должен приносить прибыль.

"Нельзя терять и универсальные функции банка, обслуживание другого бизнеса, малого и среднего бизнеса, в том числе обслуживание населения", - подчеркнул премьер.

Фрадков отметил, что банк над этим работает. "Мы не забываем и о рыночном бизнесе банка. Банк должен сохранять свой универсальный статус. Те наработки, которые были у банка в части сопровождения малого и среднего бизнеса, в части розничных продуктов, которые у банка есть, мы продолжаем развивать", - сказал он.

Фрадков добавил, что банк восстанавливает свою операционную составляющую, а его клиенты возвращаются.