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Страны ОПЕК одобрили рост добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки с июля

Экономика и бизнес
22 июня, 16:14 дата обновления: 22 июня, 17:09 UTC+3

Следующая встреча в рамках альянса состоится 3 декабря в Вене

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© EPA/SERGEI ILNITSKY

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК одобрили увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания организации министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

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При этом он отметил, что фактический совокупный рост добычи не превысит 1 млн баррелей в сутки. "Это точно не будет 1 млн совокупно, я уверен", - сказал министр.

По словам госминистра нефти Нигерии Ибе Качикву, фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Рост добычи сланцевой нефти в США учитывался при принятии решения о смягчении квот по сделке ОПЕК+, добавил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Он подчеркнул, что санкции США в отношении Ирана обсуждались на заседании ОПЕК, но организация остается вне политики. По его словам, ОПЕК нацелена вернуться к 100% исполнения сделки в целом, а не индивидуально для каждой страны.

Аль-Мазруи также добавил, что ОПЕК+ может создать группу для взаимодействия с другими производителями на рынке. "Мы можем создать новый орган, который будет открытым, прозрачным, а также инклюзивным с точки зрения ведения консультаций с другими институтами в нашей индустрии", - сказал он. "Самое важное [при создании нового органа] - придерживаться соглашения [ОПЕК+], которое нас связывает и которое нацелено на стабильность рынка, на избежание колебаний, скачков, которые наносят ущерб производителям", - добавил аль-Мазруи.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби отметил, что все члены ОПЕК поддержали увеличение добычи нефти на 770-800 тыс. баррелей в сутки. "На рынке появится дополнительно 770 тыс. баррелей в сутки", - сказал он. Позднее министр отметил, что показатель может достичь и 800 тыс. баррелей в сутки.

По его словам, Ирак готов придерживаться решения по увеличению добычи нефти. Ранее Ирак вместе с Ираном и Венесуэлой выступал против смягчения квот по сделке. "Ирак - член ОПЕК. И Ирак будет определенно будет придерживаться решения ОПЕК", - сказал аль-Лаиби. Он не уточнил уровень, до которого страна готова увеличить объем добычи нефти.

Следующая встреча ОПЕК

Очередная встреча министров стран - участниц ОПЕК состоится 3 декабря в Вене. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

"Конференция постановила, что следующее очередное совещание соберется в Вене, Австрия, 3 декабря 2018 года", - сказано в сообщении.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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