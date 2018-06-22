"Промсвязьбанк" начал сопровождение гособоронзаказа

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" приступил к сопровождению гособоронзаказа и проводит процедуры по капитализации банка для предоставления кредитного ресурса предприятиям ОПК, сообщил руководитель банка Петр Фрадков.

"Банк уже начал сопровождать гособоронзаказ. Первые расчеты банком проведены. Проведены все необходимые подготовительные работы по созданию необходимой инфраструктуры. Это и расчетные центры, и адаптация соответствующего программного обеспечения", - сказал Фрадков на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, в настоящее время проводятся процедуры по дальнейшей капитализации банка с точки зрения предоставления кредитного ресурса предприятиям ОПК.

"Мы уже утвердили первые лимиты на крупные предприятия. Наша задача, конечно, поддержать промышленность, военную промышленность в первую очередь, длинными деньгами", - сказал Фрадков.

По его словам, сейчас капитал банка составляет 102 млрд рублей и имеет более 1 трлн рублей активов. При этом, сказал Фрадков, пройдя санацию с Банком России, "Промсвязьбанк" очищен от проблемных активов.

"Мы можем говорить о том, что банк сейчас является одним из системообразующих, значимых государственных финансовых институтов в нашей стране", - сказал Фрадков.