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Нефть Brent подорожала на 3% на фоне решения ОПЕК увеличить добычу

Экономика и бизнес
22 июня, 16:17 дата обновления: 22 июня, 16:47 UTC+3

Вследствие курс доллара к рублю снизился

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МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3%, до $75,2 за баррель на фоне решения ОПЕК увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Министр нефти Нигерии заявил, что фактический рост добычи ОПЕК будет меньше и составит 700 тыс. баррелей в сутки.

На фоне дорожающей нефти курс доллара к рублю на Московской бирже снизился, по состоянию на 16:35 мск, на 1,17%, до 62,97 руб., курс евро - на 0,71%, до 73,4 руб.

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