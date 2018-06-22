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РФ и Южная Корея подписали совместное заявление о создании ЗСТ

Экономика и бизнес
22 июня, 16:21 UTC+3

По итогам переговоров был также подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия и Южная Корея подписали совместное заявление о создании зоны свободной торговли. Документ был подписан по итогам переговоров между странами в ходе визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву, передает корреспондент ТАСС.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея о создании российско-корейской инновационной платформы для четвертой промышленной революции.

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Стороны, помимо этого, подписали меморандум о взаимопонимании Минвостокразвития РФ и Министерством иностранных дел Кореи о создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества и меморандум о взаимопонимании между Минкомсязи РФ и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий.

Ранее замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов на Российско-корейском бизнес-форуме заявил, что Россия и Южная Корея в пятницу собираются объявить о начале переговоров о зоне свободной торговли услугами и инвестициями.
По словам Талыбова, соглашение должно стать первым шагом в либерализации двустороннего экономического взаимодействия. Минэкономразвития РФ ожидает, что оно будет способствовать взаимной торговли услугами, раскрытию транзитных возможностей РФ для транспортировки грузов корейских компаний, привлечению корейских инвестиций и технологий в энергетику, транспорт, судостроение, рыбохозяйственный комплекс.

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Мун Чжэ Ин Талыбов, Азер Муталим оглы
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