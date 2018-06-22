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"Новатэк" и южнокорейская KOGAS договорились о сотрудничестве в сфере СПГ

Экономика и бизнес
22 июня, 16:24 дата обновления: 22 июня, 16:52 UTC+3

Кроме того, Минэнерго РФ и министерство торговли Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электроэнергетики

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Новатэк" и Корейская газовая корпорация KOGAS подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сжижения газа по итогам переговоров между Россией и Южной Кореей в Москве.

Также Минэнерго РФ и министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электроэнергетики, энергоснабжения и повышении энергетической эффективности.

Председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон заявлял, что компания готова рассмотреть предложения о покупке доли в проекте "Арктик СПГ - 2" от своих партнеров по проекту "Ямал СПГ".

С таким предложением пока выступила только французская компания Total, которая купит у "Новатэка" 10% в проекте. Также переговоры ведутся с японскими компаниями, которые должны определиться со своим участием до конца года. Терминал для перевалки сжиженного природного газа на Камчатке может быть построен в 2020 - 2022 годах.

По данным правительства Камчатского края, строительство терминала позволит оптимизировать транспортную логистику при доставке СПГ из Арктики потребителям в странах Азиатско - тихоокеанского региона (АТР), стимулировать использование трасс Северного морского пути, а в дальнейшем - создать на базе перевалочного терминала новый независимый центр формирования цены СПГ в АТР. Благодаря проекту Камчатка получит необходимые объемы газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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Арктика сегодня Камчатский край Ямало-Ненецкий автономный округ
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