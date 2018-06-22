Объем хищения активов в лишившихся лицензии в 2017 году банках РФ превысил 300 млрд рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем средств, похищенных собственниками и менеджментом лишившихся в 2017 году лицензии банков, предварительно составляет более 300 млрд рублей. Об этом сообщила Федеральная служба по финансовому мониторингу в своем годовом отчете за 2017 год.

"По предварительным данным, в банках, лицензии которых были отозваны в 2017 году, обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд рублей (без учета крупных банков, взятых на санацию)", - говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

Как сообщал ранее ЦБ РФ, в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей. Росфинмониторинг в 2017 году совместно с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, Банком России и Агентством по страхованию вкладов проверил деятельность 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.

В результате дальнейшей совместной работы с подразделениями финансовой разведки 20 стран установлено местонахождение активов на общую сумму более $200 млн, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

Еще $116 млн, выведенные из одной кредитной организации, по данным ведомства, размещены на счетах в банках на территории трех иностранных государств. Денежные средства заблокированы, следственные органы ведут работу с правоохранительными структурами иностранных государств с целью наложения на них ареста, сообщает Росфинмониторинг в годовом отчете.