РЖД и Южная Корея готовы проработать проект соединения Транскорейской дороги и Транссиба

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Корейские железные дороги (Korail) готовы проработать проект соединения Транссиба и Транскорейской железной дороги. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества заключили сегодня в Москве генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент корпорации "Корейские железные дороги" О Ёнг Сик в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, говорится в сообщении РЖД.

"Одним из основных направлений ОАО "РЖД" и Korail определили совместное развитие и реализацию проектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Стороны выразили готовность к изучению и проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея - Россия - Европа, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Корея и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Компании также планируют развивать взаимодействие в кадровой сфере. Речь идет об организации программ обмена опытом и специалистами, повышения квалификации и профессиональных стажировок.

Развитие сотрудничества

Накануне состоялась встреча глав РЖД и Korail, в ходе которой стороны отметили рост объема контейнерных перевозок между Россией и Республикой Корея. За пять месяцев 2018 года этот показатель вырос на 40% и составил около 47 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). Во время встречи главы РЖД и Korail также обсудили возможность организации совместного предприятия, специализирующегося на железнодорожной логистике.

Белозеров подчеркнул, что компания заинтересована в дальнейшем увеличении объемов железнодорожных перевозок между Кореей, Россией и Европой. По мнению руководителей РЖД и Korail, этому может способствовать восстановление железнодорожного сообщения на Корейском полуострове, а именно модернизация Транскорейской железной дороги.

Стороны отметили, что для совместной работы в этом направлении в настоящее время формируются благоприятные условия. В 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от станции Хасан (РФ) до порта Раджин (КНДР), этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги.