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Еврокомиссар по энергетике встретится с Новаком в Вашингтоне

Экономика и бизнес
22 июня, 17:05 дата обновления: 22 июня, 18:06 UTC+3

Встреча состоится на полях энергетического форума 26 июня

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БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком на полях энергетического форума в Вашингтоне 26 июня, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Вице-председатель ЕК Шефчович проведет встречу 26 июня с министров энергетики РФ Александром Новаком 26 июня", - говорится в опубликованном пресс-службой ЕК календаре Шефчовича.

По информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, стороны должны обсудить возможность проведения трехсторонних переговоров по газу с участием России, Украины и ЕС, которые могут состояться в середине июля. Еврокомиссия предлагает сторонам рассмотреть ситуацию вокруг украинского транзита газа после завершения в 2019 году десятилетнего двустороннего контракта и введение в действие газопровода "Северный поток - 2".

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