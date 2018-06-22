Цены на бензин на Северном Кавказе продолжают расти

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Несмотря на сдерживание, тариф на отдельных маршрутах, выполняемых частными перевозчиками, все же поднялся. Пока в регионах намерены не допустить повышения тарифов за проезд за счет развития конкуренции и административного ресурса. Однако в случае дальнейшего роста стоимости топлива цены на проезд необходимо будет пересмотреть.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, с начала года средние цены на бензин выросли на 8,1%, а на дизельное топливо — на 8,5%. Разгон цен на топливо заставил властей пойти на экстренные меры — правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля. Власти также договорились с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Рост цен на ГСМ

В Дагестане бензин начал дорожать раньше всех. "В Дагестане рост цен [на ГСМ] начался более месяца назад. Сейчас у нас самые высокие цены в СКФО — примерно на 1 рубль у нас дороже. В среднем цена на ГСМ у нас повысилась от 3 до 5 рублей", — сообщил ТАСС начальник отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ибрагим Гашимов.

Он считает, что причины такого роста на моторное топливо на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, разные. "ГСМ начали дорожать в принципе везде, но у нас он начал чуть раньше и чуть больше, чем у остальных. Одна из причин, как я понимаю, в том, что ранее перед заправщиками была поставлена задача увеличить налоговые отчисления в бюджет. (В феврале руководство Дагестана призвало хозяев АЗС выйти из тени и работать законно — прим. ТАСС). А они, заправщики, просто взяли и переложили эти расходы на карманы перевозчиков, пассажиров", — сказал начальник отдела.

О разных причинах роста цен на ГСМ говорят и водители-частники на маршруте Махачкала-Каспийск. "Нынешнее повышение цены за проезд на маршруте Махачкала-Каспийск — первое за последние шесть лет. Причин много, в том числе рост цен на ГСМ, где-то резкий, а где-то плавный, а также на запчасти, общая инфляция и другое", — рассказал ТАСС один из водителей.

На этом маршруте с 1 июня цена за проезд выросла с 30 до 35 рублей. Незначительно повысили стоимость проезда и перевозчики Ставрополья. Например, в Пятигорске маршрутки подорожали на 1 рубль, и проезд теперь в зависимости от маршрута стоит 19-20 рублей.

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"В основном перевозчики в связи с ростом цены на бензин, понемногу начали повышать тариф — на 50 копеек, на рубль. Повышают в зависимости от конкурентности маршрута", — рассказал ТАСС замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Станислав Чабан.

Если ситуация с подорожанием топлива не изменится, планируют поднять проезд и таксисты Магаса. "Если ситуация не изменится, нам придется поднять цены, поскольку таксисты работают на своих автомобилях и не у всех машины на газу. Таксист ведь не получает всю сумму за поездку, процент уходит таксопарку, некоторая часть на ремонт машины и только остальное составляет заработок", — сказал ТАСС владелец одного из таксопарков столицы Ингушетии Сулейман Воделов.

Переход на газ

Во многих регионах округа водители "спасаются" от дорогого бензина газомоторным топливом. Именно по этой причине перешел на газ и житель Алагирского района Северной Осетии Валерий Тотров.

"Мне выгоднее заправляться газом, который стоит 21 рубль, чем бензином стоимостью 46 рублей. И даже установка специального баллона встала не дороже затрат на бензин. Мне добираться до работы во Владикавказе 50 километров, поэтому цена сильно ударила по карману, учитывая небольшую зарплату. Нельзя повышение цен оставлять без внимания и нужно наказать виновных в этом", — поделился с ТАСС Тотров.

Кроме того, благодаря газомоторному топливу не сильно отразился рост цен на бензин, как сообщил Ибрагим Гашимов, и на государственном общественном транспорте Дагестана. "Потому что, благо, общественный транспорт практически полностью переведен на газомоторное топливо в целом по республике. Хотя и газ подорожал, но не так сильно. Кроме того, есть конкуренция со стороны легкового такси", — отметил Гашимов.

Сдерживание цен

По его словам, в Махачкале разговоры о повышении цен на проезд идут давно, но пока удается сдерживать.

"На сегодня удерживать такие цены за проезд пока получается, в том числе благодаря административному ресурсу, конкуренции со стороны легкового такси и больших автобусов на газомоторном топливе, которые обслуживают муниципальные маршруты дешевле", — пояснил Гашимов.

Получается сдерживать цены за проезд и в других городах Дагестана, а также на междугороднем транспорте.

"Однако подорожание, например, в Махачкале неизбежно, потому что им (перевозчикам) нужно выходить из тени, а это дополнительные расходы. Кроме того, если требуется обновлять подвижной состав, то для этого тоже необходимо выискивать средства. То есть повышение будет, оно неизбежно", — отметил Ибрагим Гашимов.

По его словам, согласно информации властей Махачкалы, экономически обоснованный тариф составляет от 23 до 25 рублей. "А на сегодня здесь проезд в маршрутном такси 17 рублей. Это даже ниже социального стандарта. Соответственно поводов для повышения более чем (достаточно)", — сказал начальник отдела.

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР), где цены на бензин выросли также сильно, уже сформирована рабочая группа по пресечению фактов недобросовестной конкуренции. Также в задачи группы входит и принятие мер по доведению цен на моторное топливо до среднероссийского уровня. По словам главы республики Юрия Кокова, все, что связано с удорожанием ГСМ "накладывает проблемы на все направления и вызывает обоснованное беспокойство граждан".

Комитет промышленности, транспорта и связи Ингушетии тарифы на проезд не повышает, транспортники надеются на снижение цен на топливо.

"Мы цену на проезд пока не подняли, ну и водители общественного транспорта пока не обращаются с жалобами. Все автобусы и микроавтобусы у нас работают на газу, но цены на топливо значительно стали выше. Это не 50 копеек и не 1 рубль. Если все-таки топливо вновь не подешевеет, нам придется добавить на городской цикл 1 рубль, а на междугородние рейсы внутри республики 5 рублей", — сказал ТАСС заместитель председателя комитета Джамалейл Костоев.

Повышение не планируется

Но, несмотря на рост цен на бензин, дизтопливо, газ, в ближайшее время в таких регионах округа как Северная Осетия, Чечня, Ставрополье в целом повышение тарифов на проезд не планируется.

"Огромное количество наших жителей ежедневно пользуются автобусами, и цены на транспорт для них имеют важное значение. Несмотря на то, что в нашей республике самые низкие тарифы на проезд, в ближайшее время Министерством транспорта и связи Чеченской Республики не планируется увеличение тарифов. Это касается всех видов государственного транспорта", — сообщил ТАСС министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.

На прежнем уровне должны остаться тарифы на пассажирские перевозки и в Кабардино-Балкарии. "Пока такой вариант (повышение тарифов на пассажирские перевозки — прим. ТАСС) не рассматривается. Я думаю, что цены на транспорт останутся на прежнем уровне, по крайней мере, мы все для этого сделаем. Конечно это зависит и от заявок перевозчиков, и от отраслевого министерства, понятно, что расходы перевозчиков увеличатся, относительно того, что было, но мы постараемся цены не увеличивать, понимая, что это может привести к росту социальной напряженности среди населения", — сообщила ТАСС министр энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР Ирина Безникова.

Стоимость проезда на общественном транспорте не поднимется из-за подорожания бензина и в Северной Осетии. "Для этого необходимо специальное постановление. Между тем мы будем отслеживать ситуацию и среди частных перевозчиков пассажиров", — сообщили ТАСС в пресс-службе минпромтранса Северной Осетии.