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Мутко дал поручение Минкавказу решить судьбу "Минводыэкспо"

Экономика и бизнес
22 июня, 17:19 UTC+3 КИСЛОВОДСК край/ 22, июня. /ТАСС

Центр расположен вблизи международного аэропорта Минеральные Воды

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко дал поручение министру РФ по делам Северного Кавказа Виктору Чеботареву проработать варианты возможного использования здания многофункционального центра "Минводыэкспо", строительство которого ведется с 2012 года. Об этом Чеботарев в пятницу сообщил журналистам.

"Что касается многофункционального комплекса, который сейчас стоит недостроенный, у нас есть поручения Виталия Леонтьевича (Мутко) разобраться в этом и... принять решение, чтобы он был... как можно быстрее достроен и функционировал на благо страны", - сказал он.

Многофункциональный выставочный центр "Минводыэкспо" планировался как современный выставочный комплекс Юга России. Помимо выставочного павильона, в нем предусмотрен деловой блок, включающий два трансформируемых конференц-зала, пресс-центр, туристический центр, а также офисные помещения для сдачи в аренду. Центр расположен вблизи международного аэропорта Минеральные Воды.

Вице-премьер Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.

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Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич Чеботарев, Сергей Викторович
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