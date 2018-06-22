Мутко дал поручение Минкавказу решить судьбу "Минводыэкспо"

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко дал поручение министру РФ по делам Северного Кавказа Виктору Чеботареву проработать варианты возможного использования здания многофункционального центра "Минводыэкспо", строительство которого ведется с 2012 года. Об этом Чеботарев в пятницу сообщил журналистам.

"Что касается многофункционального комплекса, который сейчас стоит недостроенный, у нас есть поручения Виталия Леонтьевича (Мутко) разобраться в этом и... принять решение, чтобы он был... как можно быстрее достроен и функционировал на благо страны", - сказал он.

Многофункциональный выставочный центр "Минводыэкспо" планировался как современный выставочный комплекс Юга России. Помимо выставочного павильона, в нем предусмотрен деловой блок, включающий два трансформируемых конференц-зала, пресс-центр, туристический центр, а также офисные помещения для сдачи в аренду. Центр расположен вблизи международного аэропорта Минеральные Воды.

Вице-премьер Мутко и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев находятся в пятницу в Ставропольском крае с рабочей поездкой.