Созданный с участием Роснано электрокатамаран покорит реки от Петербурга до Астрахани

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уникальный электрокатамаран, в создании которого принимали участие портфельные компании Роснано, за три месяца преодолеет путь в 5 тыс. км по российским рекам, пройдя через 20 регионов страны и завершив экспедицию в Астрахани, сообщила в пятницу пресс-служба Роснано.

Катамаран создан АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" специально для экспедиции "Эковолна", которая проходит в рамках проекта "Инженерные конкурсы и соревнования" дорожной карты MariNet Национальной технологической инициативы. В нем используются два решения портфельных компаний Роснано: солнечные панели производства "Хевел" (Новочебоксарск) и аккумуляторы "Лиотех" (Новосибирск).

"Крыша катамарана обшита полугибкими солнечными модулями суммарной мощностью 9кВт, разработанными учеными Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике. Основой для модулей стали гетероструктурные солнечные элементы, произведенные на российском заводе "Хевел" в Новочебоксарске. Солнечные модули являются основным источником питания для двух электродвигателей", - говорится в сообщении.

Ход катамарана ночью и в периоды низкой солнечной инсоляции обеспечивают литий-ионные аккумуляторы общей мощностью 70 кВт, которые позволяют судну идти более 20 часов без подзарядки.

"Электрокатамаран на солнечных модулях - пример применениях энергоэффективных технологий Роснано в области возобновляемой энергетики и энергонакопителей. Уверен, что технологии "Хевела" и "Лиотеха" вместе и по отдельности будут востребованы в новых решениях в электротранспорте и энергетике, в том числе изолированных энергосистемах", - приводятся в сообщении слова управляющего директора УК "Роснано" Сергея Вахтерова.

Генеральный директор "Лиотех" Валерий Ярмощук отметил, что суда на электрической тяге сегодня являются полноценным транспортом. "Электросуда могут применяться как для пассажироперевозок и экскурсий, так и для перевозки тяжелых грузов в акватории рек и прибрежных зон морей Юга России. Такое техническое решение является экономически выгодным вложением, позволяющем не только экономить на топливе, но и избежать вредных выбросов судового топлива и вибрации, негативно влияющей на экосистему водоемов", - сообщил он. Ярмощук добавил, что несколько заказчиков в России планируют закупку электросудов с использованием аккумуляторов "Лиотех".

Об экспедиции

Экспедиция "Эковолна" на элекрокатамаране проходит по крупным российским рекам по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород - Москва - Астрахань. Катамаран на солнечных модулях стартовал в Санкт-Петербурге 19 мая. Экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту и по итогам построит интерактивную экологическую карту.

В 14 городах маршрута пройдет научно-технический фестиваль "Эковолна", в рамках которого будут организованы научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области экотехнологий.

В сообщении отмечается, что катамаран с дизельным двигателем за время экспедиции выбросил бы в окружающую среду 7,7 тонн углекислого газа.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Роснано является одним из институтов развития России. Управляет активами АО "Роснано",созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.