Депутат Госдумы: порядок индексации пенсий для роста с 2019 года менять не будут

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Порядок индексации пенсий для обеспечения их роста с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей законодательно менять не потребуется. Пенсии так же будут индексироваться два раза в год, но их рост будет обеспечен за счет роста доходов ПФР в случае повышения пенсионного возраста, сообщила журналистам в пятницу замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.

"Порядок повышения пенсии уже заложен в действующем законодательстве, и предполагается, что ровно по этому порядку мы будем действовать в 2019 году. На текущий момент обсуждается именно такая модель, и ее нет необходимости менять", - сказала Баталина.

Она пояснила, что действующим законодательством предусмотрен следующий порядок повышения пенсий: 1 февраля страховая пенсия повышается на уровень фактической инфляции за прошлый год. "Поэтому 1 февраля 2019 года должно пройти повышение пенсий на уровень инфляции за 2018 год. Каким оно будет, мы поймем к концу года", - сказала Баталина.

Далее 1 апреля пройдет второй этап повышения страховых пенсий - пенсии увеличиваются на темп роста доходов Пенсионного фонда. "Весь тот объем средств, который будет накоплен в результате проведения изменений пенсионной системы, будет доплачен с 1 апреля", - пояснила депутат.

Таким образом, по словам Баталиной, в совокупности за счет произведенных изменений в среднем за год неработающий пенсионер получит дополнительно к своему доходу 12 тысяч рублей. "Понятно, что это средняя величина, она зависит от размера заработной платы, которую получал человек, его трудового стажа", - отметила депутат. Баталина пояснила, что в 2020 году для индексации будет взята уже сумма пенсии, достигнутая в 2019 г. с учётом всех индексаций, и так далее каждый год.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме, сообщил, что индексация пенсий в 2018 году составит примерно 7% к уровню 2018 года.