FT: зарубежные управляющие сохраняют оптимизм в отношении фондового рынка РФ

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Управляющие зарубежных компаний сообщают о сохранении притока капитала в фондовый рынок РФ и ожидают экономического оживления в стране. Их мнение приводит газета The Financial Times.

Управляющий портфелем активов инвестиционно-аналитической компании Morningstar Сирик Бурбон утверждает, что даже непосредственно после введения санкций против РФ менеджеры компаний, связанных с работой на формирующихся рынках, сохраняли оптимизм в отношении России. "Потоки не претерпели изменений, и в России не наблюдалось такого уровня оттока капитала, какой происходил в 2014-2015 годах. Похоже, что российские фонды продолжали получать приток, и мы сохранили в портфолио наши целевые представления в отношении РФ", - приводит издание слова Бурбона.

По мнению управляющего акционерного фонда Baring Emerging Europe Маттиаса Зиллера, привлекательность российского фондового рынка основывается не столько на внешнеполитических, сколько на внутриэкономических факторах. "Аргументы в пользу вложения средств в российские ценные бумаги остаются неизменными и базируются не на улучшении дипломатических отношений, а скорее на осязаемых позитивных показателях эффективности компаний, акции которых котируются на фондовом рынке", - считает он.

По словам Зиллера, "российская экономика в настоящее время пребывает в самой начальной стадии своего восстановления, в отличии от позднего циклического подъема глобальной экономики". В связи с этим управляющий фондом ожидает, что экономическое оживление в России в дальнейшем будет усиливаться, а факторами, поддерживающими этот процесс, станут "рост потребления и отдача от капиталовложений". Самыми же значительными бенефициарами этого периода, полагает Зиллер, должны стать социальные сети и компании, работающие в секторах информационных технологий и интернета.

Привлекательность для инвесторов

Как указывает газета, инвестиции в российскую экономику формируют лишь 3,5% индекса MSCI Emerging Market, который многие инвесторы воспринимают в качестве ориентира, однако доля вложений в РФ многих крупных инвестиционных фондов существенно выше этого показателя.

Так, доля инвестиций в Россию у фонда Lazard Emerging Markets составляет почти 10%, а у фондов Templeton Emerging Markets и Fidelity Emerging Markets - более 8%. "Их энтузиазм в отношении России основывается на ее положении в экономическом цикле, снизившейся стоимости акций в результате геополитической нестабильности и беспощадных санкций, и на высокой доходности, которую обеспечивают многие российские ценные бумаги", - пишет издание.