Трамп надеется, что ОПЕК значительно увеличит объемы добычи и цены на нефть упадут

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу надежду, что страны ОПЕК значительно увеличат объемы добычи нефти.

Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

"Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства [нефти]. Необходимо поддерживать цены на низком уровне!" - отметил он.

По итогам прошедшего 22 июня заседания члены ОПЕК приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом министр нефти Нигерии заявил, что фактический рост добычи ОПЕК будет меньше и составит 700 тыс. баррелей в сутки.