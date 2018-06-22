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Трамп надеется, что ОПЕК значительно увеличит объемы добычи и цены на нефть упадут

Экономика и бизнес
22 июня, 17:28 дата обновления: 22 июня, 17:30 UTC+3

Ранее в пятницу страны ОПЕК одобрили увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу надежду, что страны ОПЕК значительно увеличат объемы добычи нефти.

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Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

"Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства [нефти]. Необходимо поддерживать цены на низком уровне!" - отметил он.

По итогам прошедшего 22 июня заседания члены ОПЕК приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. При этом министр нефти Нигерии заявил, что фактический рост добычи ОПЕК будет меньше и составит 700 тыс. баррелей в сутки.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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