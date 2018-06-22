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Снос ТЦ "Горбушкин двор" под программу реновации Москвы отложили на неопределенный срок

Экономика и бизнес
22 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Проект развития территории передан на доработку

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Снос торгового центра (ТЦ), специализирующегося на бытовой технике и электронике, "Горбушкин двор" в Москве под нужды программы реновации московского жилья отложили на неопределенный срок, проект развития территории вернули для доработки. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управляющей ТЦ компании.

Ранее заместитель мера Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что "Горбушкин двор" предполагается снести, его территорию отдадут под строительство жилья или офисов, в том числе жилья для переселенцев в рамках программы реновации. По его словам, снос начнется не ранее 2019 года.

"Реорганизация "Горбушкиного двора" в связи с участием в программе реновации откладывается на неопределенный срок в связи с необходимостью доработки градостроительного плана земельного участка", - уточнили в пресс-службе.

По данным компании, руководство ТЦ "пока не понимает, в какие сроки будет реализован девелоперский проект и в каком формате это будет сделано". Тем временем компания разработала план развития на следующие 3-5 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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