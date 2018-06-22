Общественная палата подготовит доклад по пенсионной реформе для президента и кабмина

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в течение двух-трех недель подготовит для президента РФ и правительства доклад о своей позиции по пенсионной реформе. Об этом сообщил в пятницу журналистам секретарь ОП РФ Валерий Фадеев по итогам круглого стола, посвященного пенсионным изменениям.

"Общественная палата подготовит специальный доклад в ближайшие две-три недели со своей позицией по поводу пенсионной реформы в РФ", - сказал Фадеев. Он уточнил, что доклад "отправится на стол" президента РФ Владимира Путина, а также будет направлен в кабмин.

Фадеев отметил, что в докладе будут отражены темы, связанные не только с повышением пенсионного возраста. "В доклад войдут вопросы, которые были затронуты на сегодняшней дискуссии, касающиеся рынка труда, сферы образования, переобучения людей пожилого возраста, вопросы миграционной политики, демографической политики", - пояснил секретарь Общественной палаты.

Он подчеркнул, что позиция ОП будет учитывать все мнения о пенсионной реформе и что палате нужно "серьезно разговаривать с гражданами страны, а не демонстрировать бухгалтерские отчеты".

"Задача - все соединить"

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и взаимодействию с профсоюзами Наталья Починок напомнила, что готовящиеся изменения касаются не только пенсионеров, но и молодежи. "Нужно, чтобы все сели за один стол, и наша задача - все соединить, потому что нельзя говорить, не зная полной картины и того, что будет завтра", - сказала она.

"Я думаю, что ОП РФ с подключением федеральных органов власти, региональных ОП, экспертов сможет предложить объединенное решение по пенсионной реформе", - добавила Починок.

Как отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, при обсуждении предлагаемых изменений не всегда говорят о том, что при их реализации пенсионеры не проиграют, а выиграют. "На самом деле практически все пенсионеры выступают достаточно активно за модернизацию пенсионной системы. По той причине, что они уже пенсионеры и что для них повышение пенсий - серьезный вопрос", - сказал он журналистам. По его мнению, обсуждаемая реформа направлена на создание "более адекватной системы, экономически обоснованной, точно такой же, как и в других странах".