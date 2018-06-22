Власти Карелии ожидают по итогам года 10% рост инвестиций

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии ожидают по итогам 2018 года увеличение объемов инвестиций в основной капитал до 46 млрд рублей против 41,7 млрд рублей в предыдущем году. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Объем инвестиций в основанной капитал за 2017 год увеличился на 11,2% к уровню предыдущего года и составил 41,7 млрд рублей. В 2018 году мы ожидаем рост до 46 млрд рублей. У нас есть для этого все основания. Уже по I кварталу Карелия показала увеличение объема инвестиций на 20% по отношению к аналогичному показателю прошлого года", - сказал Дмитрий Родионов.

По его словам, достигнуть цели планируется за счет модернизации и развития крупных предприятий, привлечения в регион новых инвесторов и увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике региона. К примеру, ОАО "Сегежский ЦБК", горно-обогатительный комбинат "Карельский окатыш", Питкярантский целлюлозный комбинат, деревообрабатывающий комбинат "Калевала" продолжат реализовывать инвестиционные программы по модернизации производства.

"Мы ждем прихода новых инвесторов. Так, в конце июня к нам приезжает собственник белорусского холдинга "Амкодор", с которым на Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение о намерениях по строительству в Карелии завода лесозаготовительной техники. Если этот проект зайдет к нам в республику, то мы получим 14 млрд рублей инвестиций за 1,5 года", - пояснил Дмитрий Родионов.

Кроме этого, по его словам, ООО "Производственная фирма "ВИС" планирует вложить 14 млрд рублей в производство щебня в Медвежьегорском районе Карелии. В Петрозаводске в июле откроется логистический центр сети гипермаркетов X5 Retail Group, в который вложено 600 млн рублей.

"Помимо серьезных, крупных инвестпроектов, примерно 20% в общем объеме инвестиций это малый и средний бизнес. Статистика прошлого года и I квартала 2018 года показывает рост предприятий малого и среднего предпринимательства в Карелии. И я уверен, что МСП также покажет увеличение инвестиций по итогам года", - добавил Родионов.