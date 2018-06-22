"Лаборатория Касперского": российские предприятия опасаются роста киберугроз

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Больше половины российских предприятий опасаются увеличения рисков киберугроз из-за распространения промышленного "интернета вещей". Как говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", такие опасения высказали 58% представителей компаний.

Однако, в действительности передовыми технологиями (например, облачными решениями для автоматизированных систем управления технологическими процессами) пользуются лишь 3% российских организаций, уточняют в "Лаборатории Касперского". При этом каждая четвертая компания рассматривает возможность внедрения подобных решений в ближайшие 12 месяцев.

Эксперты отмечают, что цифровизация промышленных инфраструктур проходит гораздо более быстрыми темпами, чем создается защита для этих систем. "При этом компании уделяют больше внимания реагированию на киберинциденты в традиционных IT-сетях. Из-за этого уже сегодня критически важные индустриальные сети страдают от довольно банальных атак вредоносных программ, например, шифровальщиков. Более того, 17% участников опроса рассказали, что за последний год размер ущерба компании от инцидента в индустриальной сети значительно увеличился", - отмечается в исследовании.

Хотя знания сотрудников промышленных предприятий о потенциальных киберугрозах постепенно расширяются, но их опасения зачастую не совпадают с реальными причинами инцидентов. К примеру, 55% опрошенных компаний РФ опасаются сложных целевых атак на индустриальные сети, а в действительности же на долю таргетированных атак в промышленных системах пришлось всего 17% инцидентов. В то же время в подавляющем большинстве случаев (67%) индустриальные сети становятся жертвами традиционного вредоносного ПО и массовых вирусных атак.

"Второй по распространенности причиной инцидентов в промышленных сетях стали шифровальщики и вымогатели (33%), а в 17% случаев проблемы были обусловлены ошибками и некорректными действиями сотрудников", - отмечается в исследовании.

Исследование проведено "Лабораторией Касперского" вместе с компанией PAC - a CXP Group Company в мае 2018 года. Участвовали в опросе 320 представителей компаний из сфер производства и промышленности, энергетики и добычи полезных ископаемых, транспорта и логистики. Исследование проводилось в 25 странах, включая Россию.