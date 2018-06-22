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Бессрочное продление сделки ОПЕК+ могут одобрить до конца года

Экономика и бизнес
22 июня, 18:06 дата обновления: 22 июня, 18:51 UTC+3

По словам министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, это может произойти с большой вероятностью

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ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Бессрочное продление соглашения ОПЕК+ может быть одобрено до конца 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

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"Что касается сроков, в которые соглашение [ОПЕК+] должно быть одобрено, мы нацелены на срок до окончания этого года. И я полагаю, что нам удастся достичь этого", - сказал он, отвечая он на вопрос ТАСС.

Соглашение ОПЕК+, в котором участвуют 24 страны, действует с начала 2017 года. Изначально ограничения по добыче нефти на 1,8 млн баррелей в сутки (к уровню октября 2016 года) вводились на полгода, но впоследствии их продлили до конца 2018 года.

Сделка позволила поднять цены на нефть, падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель, и сократить излишек мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня. При этом на протяжении последних семи месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки.

На фоне перевыполнения договоренностей участники ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи. На встрече в Вене 22 июня страны ОПЕК согласовали рост добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки. При этом министры стран - участниц неоднократно заявляли, что фактический рост будет меньше. По словам министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, смягчение квот по сделке ОПЕК+ позволит вывести на рынок до 800 тыс. баррелей в сутки.

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