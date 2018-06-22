Более 500 тыс. кв. м. недвижимости появится вдоль участка желтой линии метро Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 550 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе жилья, построят на базе пяти транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка". Об этом сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

"На базе этих узлов появятся новые центры городской жизни, точки притяжения. Всего в составе ТПУ предполагается возвести более 550 тыс/ квадратных метров жилья, торговых площадей, офисов и других коммерческих объектов", - привела пресс-служба слова Хуснуллина.

По его словам, транспортно-пересадочные узлы появятся на станциях "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Боровское шоссе" и "Рассказовка". На этих ТПУ пассажиры смогут сделать пересадку с метро на наземные виды городского транспорта, а на станции "Мичуринский проспект" появится переход на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), к строительству которой уже приступили китайские подрядчики.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический запуск участка "желтой" ветки от "Раменок" до "Рассказовки". На участке разместятся семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Движение поездов с пассажирами на отрезке протяженностью около 14 км планируется запустить в конце августа - начале сентября этого года.