Новгородские власти снизят долги перед "Газпромом" за счет ликвидации предприятий ЖКХ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области намерены снизить задолженность потребителей региона перед "Газпромом" за счет ликвидации предприятий-должников, к сентябрю общая сумма долга должна сократиться на 40%, сообщила в пятницу ТАСС министр строительства и ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева.

"Сумма долга потребителей области перед "Газпромом" составляет 1,656 млрд рублей, 80% из них - это долги теплоснабжающих организаций. Самый крупный должник - предприятие "Новжилкомунсервис", он должен 510 млн и сейчас находится в стадии ликвидации. Как только процедура завершится, наша задолженность сократится на 27%", - рассказала собеседница агентства.

По словам Николаевой, среди крупных должников также числится МУП "Теплоэнерго", его долг составляет 419 млн рублей. Сейчас компания не осуществляет производственную деятельность, взыскивает дебиторскую задолженность и таким образом гасит долги за газ. Погашение обеспечивается в том числе за счет концессионного платежа. Кроме того, крупный долг насчитывается у главного поставщика тепла в Новгородской области - компании "Новгородская" - 461 млн рублей.

"Так как у нас бюджет напряженный, то мы ежегодно предусматриваем меньше, чем мы должны платить компании на выпадающие доходы - накопился долг. Плюс уровень платежей населения по области порядка 80%, компания ежегодно еще не дополучает. Мы пришли к тому, чтобы была оформлена цессия, то есть задолженность тепловой компании перед "Газпромом" будет гасить областной бюджет", - пояснила министр.

Как уточнила Николаева, к сентябрю в результате комплекса принятых мер общая задолженность Новгородской области перед "Газпромом" должна сократиться на 40% и составить около 1,2 млрд рублей. По словам министра, для снижения показателя в том числе вводится режим ограничения поставки газа должникам, взысканий в судебном порядке, соблюдается график погашения задолженности.

Согласно договоренностям с "Газпромом", в 2018 году в регионе также ведется строительство межпоселковых газопроводов в Валдайском, Новгородском и Окуловском районах. Кроме того, появится возможность подключить к линиям газоснабжения 724 потребителя. Разработаны проекты на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 110 км.