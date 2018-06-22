Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородские власти снизят долги перед "Газпромом" за счет ликвидации предприятий ЖКХ

Экономика и бизнес
22 июня, 18:19 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, июня. /ТАСС

К осени общая сумма долга должна сократиться на 40%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области намерены снизить задолженность потребителей региона перед "Газпромом" за счет ликвидации предприятий-должников, к сентябрю общая сумма долга должна сократиться на 40%, сообщила в пятницу ТАСС министр строительства и ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева.

"Сумма долга потребителей области перед "Газпромом" составляет 1,656 млрд рублей, 80% из них - это долги теплоснабжающих организаций. Самый крупный должник - предприятие "Новжилкомунсервис", он должен 510 млн и сейчас находится в стадии ликвидации. Как только процедура завершится, наша задолженность сократится на 27%", - рассказала собеседница агентства.

По словам Николаевой, среди крупных должников также числится МУП "Теплоэнерго", его долг составляет 419 млн рублей. Сейчас компания не осуществляет производственную деятельность, взыскивает дебиторскую задолженность и таким образом гасит долги за газ. Погашение обеспечивается в том числе за счет концессионного платежа. Кроме того, крупный долг насчитывается у главного поставщика тепла в Новгородской области - компании "Новгородская" - 461 млн рублей.

"Так как у нас бюджет напряженный, то мы ежегодно предусматриваем меньше, чем мы должны платить компании на выпадающие доходы - накопился долг. Плюс уровень платежей населения по области порядка 80%, компания ежегодно еще не дополучает. Мы пришли к тому, чтобы была оформлена цессия, то есть задолженность тепловой компании перед "Газпромом" будет гасить областной бюджет", - пояснила министр.

Как уточнила Николаева, к сентябрю в результате комплекса принятых мер общая задолженность Новгородской области перед "Газпромом" должна сократиться на 40% и составить около 1,2 млрд рублей. По словам министра, для снижения показателя в том числе вводится режим ограничения поставки газа должникам, взысканий в судебном порядке, соблюдается график погашения задолженности.

Согласно договоренностям с "Газпромом", в 2018 году в регионе также ведется строительство межпоселковых газопроводов в Валдайском, Новгородском и Окуловском районах. Кроме того, появится возможность подключить к линиям газоснабжения 724 потребителя. Разработаны проекты на строительство межпоселковых газопроводов общей протяженностью 110 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
6
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
7
Юмашев с 2000 года является советником президента на общественных началах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости