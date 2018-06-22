СГК направит 700 млн рублей в 2018 году на ремонт теплостанции в алтайском Рубцовске

ТАСС, 22 июня. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2018 году направит 700 млн рублей на завершение работ по модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске Алтайского края. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе СГК.

"В счет этих средств на Южной тепловой станции (ЮТС) энергетики произведут монтаж паровой турбины мощностью 6 МВт. Производимая электроэнергия будет покрывать собственные нужды предприятия. Эти работы обойдутся СГК в 700 млн рублей", - уточнили в компании, отметив, что выделяемые средства предусмотрены инвестиционной программой компании.

По словам директора алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, большая часть работ по модернизации была выполнена в прошлом году. "В этом году, помимо строительства турбины на ЮТС, нам предстоит провести комплекс технических работ на станции и теплосетях, чтобы обеспечить оптимальный гидравлический режим во всех точках города. Тогда мы сможем быть абсолютно уверенными в качественном надежном теплоснабжении жителей при любых погодных сценариях", - добавил он.

В 2017 году на реализацию Рубцовского проекта СГК направила 1,1 млрд рублей. В счет этих средств было построено и переложено порядка 20 км теплосетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции.