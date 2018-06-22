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Минск и Москва обсудят поставки белорусской молочной продукции 27 июня

Экономика и бизнес
22 июня, 18:28 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, июня. /ТАСС

Ранее Россельхознадзор утвердил список белорусских компаний - поставщиков молока в РФ

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МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Очередные переговоры Белоруссии и России по поставкам белорусской молочной продукции состоятся 27 июня в Москве, сообщает агентство БелТА.

Ранее Россельхознадзор отменил введенные в начале июне ограничения на ввоз из Белоруссии молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил список поставщиков.

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"Россельхознадзор снял этот запрет, нарушавший законодательство ЕАЭС. Поставлять продукцию в Россию смогут только те белорусские предприятия, которые открыты в соответствии с дорожной картой, поэтому мы продолжим работу по снятию временных ограничений. ближайшая встреча белорусской и российской сторон для переговоров по поставкам молочной продукции состоится в Москве 27 июня", - цитирует БелТА начальника главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексея Богданова.

Он отметил, что, согласно нормам Евразийского экономического союза, введение запрета на поставки со всей территории страны предусматривается "только в случае эпизоотического неблагополучия".

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию белорусского молока и некоторых видов молочной продукции: пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в таре объемом более 2,5 л.

Но уже через несколько дней Россельхознадзор подписал с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии дорожную карту по снятию взаимных ограничений на поставки молочной продукции.

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